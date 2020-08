Brovarone: “C’è da mettere tanto ordine alla Fiorentina. Di trentadue giocatori da mandare via solo uno è di Pradè. Commisso…”

Il noto intermediario di mercato, Bernardo Brovarone è intervenuto a Radio Bruno parlando di Leandro Paredes: “Vorrei si tornasse a raccontare alla gente la verità. Non perchè Paredes non sia vero, quanto perché basta fare due conti. Con quale criterio Paredes, a ventisei anni, verrebbe alla Fiorentina. Io difendo sempre il nostro potenziale storico, ma bisogna parlare chiaro”.

E sull’attacco: “Cavani non ha il contratto col PSG, non ha neanche fatto la proroga. Firmerà col Benfica che si è assicurato a parametro zero anche Vertonghen. La Fiorentina dovrebbe fare una riflessione sul Benfica e vedere che due profili così internazionali vanno lì. Alla Fiorentina c’è una base solida, ci sono nodi da sciogliere, trentadue giocatori in uscita. C’è da mettere tanto ordine”.

E ancora: “Io ho una grande fiducia in Commisso, mi sembra che la situazione ingarbugliata. C’è tanto scetticismo. Le sue idee sono ingolfate nella mente di un uomo deluso che si è reso conto troppo tardi della situazione di questo paese. Quando si parla di pallone, ha una discreta base, ha trendadue giocatori da mandare via, uno solo è di Pradè ovvero Boateng. Spero che Rocco si impunti nelle uscite dei giocatori, mi piacerebbe. Iachini con questi due centrali dietro ha parlato con Pezzella e Milenkovic, li ha corretti ed hanno fatto un grande salto di qualità. Quando si parla di Iachini, mi piace riconoscere questo”.

E sull’attaccante: “La Fiorentina ci proverà fino alla fine con Belotti. La Fiorentina, ogni giorno è sul pezzo per lui. Ma la situazione a Torino è difficile, lo vogliono far diventare una bandiera”