Brovarone: “Chiesa non è un uomo da ultimo passaggio, gioca troppo a testa bassa. Lo vedo esterno di attacco, ma in una Fiorentina che sia…”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone a Italia 7 ha parlato anche del ruolo del giocatore della Fiorentina, Federico Chiesa: “Per quello che il ragazzo ha dimostrato, a me piace molto di più esterno in un tridente offensivo. Quello per me è il suo ruolo, in un fronte di attacco ben collaudato e non approssimativo come ha avuto la Fiorentina negli ultimi tempi. Per fare l’esterno in centrocampo a cinque deve imparare ad essere molto freddo nel gestire i palloni, imparando ad essere l’uomo dell’ultimo passaggio. E Chiesa questa caratteristica non ce l’ha perché tende sempre ad abbassare la testa ed essere sempre insistente nelle conclusioni”.