Brovarone: “Con la Juventus in Europa League, Gattuso sarebbe andato a Torino. Ribery? Fossi un dirigente viola, non rinnoverei il suo contratto”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone, a Italia 7 ha toccato alcuni temi di attualità viola: “Ribery per me è un calciatore a fine corsa e fossi un dirigente viola non avrei proposto al francese il rinnovo contrattuale. C’è un buon feeling tra lui e Gattuso e questo può portare ad una “sorpresa”. Se dovessero trovare un punto d’incontro, ne sarei felice, ma personalmente lo lascerei andare. Gattuso? E’ un uomo a cui piacciono le sfide. Con la Juventus in Europa League, Gattuso sarebbe andato a Torino con Allegri sulla panchina del Napoli in caso di Champions. Gli eventi poi si sono conformati in maniera diversa ed è uscita questa bellissima sorpresa. In questi giorni fiorentini lui ha già annusato un ottimo profumo”.