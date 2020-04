Brovarone: “E’ sbagliato questo assalto al futuro di Chiesa, non si può sapere nulla ora. La Fiorentina pensa a Bonaventura perchè…”

L’agente Bernardo Brovarone è intervenuto a Radio Bruno parlando della situazione Chiesa: “E’ sbagliato questo assalto della stampa a Chiesa. Qui non si può sapere nulla. La quantificazione di un indennizzo a Chiesa oggi non è fattibile. Sta cambiando tanto, pensate che in Cina hanno messo un tetto a 40mila Euro alla settimana. Chiesa può aver capito quello che poteva dargli la Fiorentina a giugno, non ha più significato”.

E sui nomi di mercato: “Non so cosa accadrà, momento delicatissimo. Bonaventura è un giocatore che prenderebbero, è a parametro zero e gli piace molto. Ad esempio Pedro del Chelsea va in scadenza di contratto, ma bisognava partire prima. La Fiorentina sta cercando una mezzala di inserimento. Bonaventura è italiano, è una idea utile ed interessante.”.