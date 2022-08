Brovarone: “Fiorentina troppo tattica e prevedibile come tante squadre italiane. Portieri? Non è scontato che giochi Gollini”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno Toscana, ripartendo dall’amichevole giocata ieri dalla Fiorentina: “Il primo tempo è stato veramente molto sottotono. Nella ripresa ho avuto l’impressione che quella mezza rissa abbia fatto scattare qualcosa nei giocatori della Fiorentina. Questa è una cosa positiva, vuol dire che hai orgoglio. Un’altra cosa di cui mi sono accorto, e che è un problema di tutto il calcio italiano, è che c’è un tatticismo eccessivo. Siamo computerizzati, scontati e quindi prevedibili. L’unica squadra che si distingueva in questo senso era l’Atalanta di qualche anno fa”.

E poi sulla situazione dei portieri ha aggiunto: “Terracciano è capace di avere una continuità di rendimento non banale. Secondo me non è così scontato che Gollini giochi una partita e gli rubi automaticamente il posto da titolare. Se poi Gollini gioca e fa due papere di fila cosa succede? Il rischio di alternare i portieri è che alla fine li perdi entrambi”.