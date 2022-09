Brovarone: “I gemelli Pierozzi sono risorse da coltivare, terzino ruolo fondamentale nella Fiorentina. Bonaventura non può più fare la mezzala”

Il giornalista Bernardo Brovarone è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare di Fiorentina, in particolare di risorse per il futuro come i gemelli Pierozzi: “Sono due pezzi molto interessanti e prodotti da attenzionare per bene. Giocano un ruolo delicato, specialmente nel nostro contesto: in un 4-3-3, il terzino è fondamentale, rende l’esterno un attaccante vero”.

Sull’attacco: “La Fiorentina continua a puntare molto su Cabral, per questo credo che la titolarità non sia stata garantita a Jovic, come a nessuno. Sul mercato, se ci fosse stata la volontà, si poteva spendere anche tanto. Centrocampo? Manca l’uomo alla Castrovilli. Bonaventura non ha più energie per fare la mezzala“.