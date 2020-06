Brovarone: “Io vorrei Sarri. Sullo stadio è tutto spinoso e fa rabbia che in diciassette anni di Della Valle non si siano affrontati tanti problemi”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone è intervenuto a Radio Bruno parlando dello stadio: “”E’ tutto molto spinoso, fa rabbia che in 17 anni di Della Valle non si siano affrontati tanti problemi. Sembra che si inizi adesso ed è frustrante”.

E sull’allenatore ha detto: “Credo che con questo proprietà arriveremo a avere allenatori di alto livello. Quei due tre nomi (Juric, De Zerbi ndr) sono pronti per una esperienza di medio alto livello e se riusciranno ad affermarsi in squadre come la Fiorentina, diventeranno i nuovi Allegri. Iachini ha molta più storia. Se tra quindici anni fai una valutazione di quello che hanno fatto gente come De Zerbi e Liverani questa sarà superiore a quella di Iachini. Io prenderei Sarri, io avrei già parlato subito con lui per capire quale fosse la situazione. Cambiasso e Vieira sono già pronti, hanno una esperienza incredibile”.

E sui nomi acquistabili: “Mi fa impazzire pensare di poter prendere Jimenez dal Wolverhampton, questo è fantastico. Quando sento parlare di Mandragora sapete come la penso, è un ragazzo con un futuro enorme. Non si può più sbagliare. C’è ancora da capire chi va via. Io mi auguro che si giochi a tre”