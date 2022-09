Brovarone: “Non capisco cosa sia successo l’ultimo giorno, non so come ragionano. La Fiorentina è scoperta e senza certezze. Che vuole fare Commisso?”

Il giornalista Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno Toscana in merito al calciomercato della Fiorentina: “Io non riesco a capire cosa sia successo nell’ultimo giorno di mercato. Vorrei convincermi che tutto vada bene e togliermi dagli occhi il prosciutto che non ho, ma non so come ragionano. Sono abbastanza contento della squadra che abbiamo, ma perché non abbiamo finito le cose per bene?”.

E aggiunge: “Siamo senza una certezza in porta, tre difensori più uno che ha giocato a Salerno come esterno sinistro. A centrocampo, abbiamo una quantità di mancini altissima; Barak è ottimo, anche se snaturato. Abbiamo perso l’unico giocatore che davvero non dovevamo perdere e abbiamo due centravanti che hanno fruttato ad oggi pressoché zero gol. Le competizioni sono tre, non due. Qui l’input è il ragionamento del proprietario, mi piacerebbe capire il motivo per cui ci siamo presentati così scoperti”.