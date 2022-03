Brovarone: “Non ho mai visto la Fiorentina sfilacciarsi, siamo davanti all’inizio di un grande percorso. Ma per il salto di qualità definitivo serviranno investimenti importanti”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato così a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Anche nei momenti difficili la squadra ha dimostrato di avere un’idea di gioco ben precisa. Non ho mai visto sfilacciarsi questo gruppo. Stiamo vivendo l’inizio di un percorso che può portare lontano, ci vuole la pazienza per trovare tutti gli equilibri necessari. Ho aspettative importanti, ma non pretese immediate. Certamente se la Fiorentina vorrà fare il salto di qualità definitivo in futuro, dovrà fare almeno due o tre investimenti notevoli”.

E poi, parlando del fallimento della Nazionale, ha aggiunto: “Le proprietà americane non hanno esperienze di calcio italiano vero, quello di Moggi, Moratti e Berlusconi, gente che sapeva davvero come navigare in questo mare. La stessa cosa si può dire degli allenatori giovani, che non hanno una grande cultura calcistica come potevano avere i vari Sacchi, Lippi e Capello. Mi chiedo allora se il problema non sia che i giocatori che vengono chiamati da Mancini non hanno nei propri club un allenatore all’altezza”.