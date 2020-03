Brovarone: “Pradè è stato stuzzicato dall’idea Götze, Ribery il trequartista perfetto, serve una Fiorentina con un modulo definito”

Il procuratore Bernardo Brovarone è intervenuto a Radio Bruno parlando del calciomercato viola del domani. Su Götze ha detto: “É un ragazzo a fine corsa, a fine contratto. L’hanno proposto a tutti. Ti posso dire che l’idea a Pradè l’ha stuzzicato. Götze alla Fiorentina avresti dovuto farlo uno/due mesi fa. A me, a livello di comportamento non mi ha fatto impazzire, io non lo prenderei”.

E sul campionato: “Quando ci sarà meno nebulosità e molta più concretezza, si tornerà a vivere e lì verranno discusse tutte le altre cose. E’ logico che il pallone non dovrà farsi trovare impreparato ma questo viene a pioggia. Non è il momento di fare forzature. Il calcio resta un gioco e deve tornare essere sempre più un gioco, anche se i giocatori guadagnano tanto”.

E sulla coppia Chiesa-Ribery: “Io vedo Ribery perfettamente integrato in quel ruolo, il trequartista è l’incastro perfetto. Ha un movimento di tronco eccezionale. Ha gli occhi dietro la testa. Voglio una Fiorentina con un modulo collaudato e definito. In un paio di anni definiamo questa rosa e mettiamo due giocatori per ruolo. Perchè senza di questo si rovinano i giocatori e Chiesa questa situazione la sta pagando.

E poi ha detto: “Con un tecnico più offensivo Lirola diventerà ancora più importante. Igor si è dimostrato un buon giocatore, anche se da noi ha giocato come centrale. Alla Spal ha giocato da esterno ed ha fatto un signor campionato”.