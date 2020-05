Brovarone: “Prenderei volentieri calciatori dal Milan. Paquetà è una situazione interessante, ma a me piacciono anche Krunic e Kjaer”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone a Italia 7 ha parlato anche delle ipotesi di calciomercato in chiave viola: “Fossi un tifoso mi concentrerei sulla squadra, sulla costruzione di una Fiorentina “da corsa” che verrà costruita. Sarà fatta una squadra con intelligenza e arguzia. Questa squadra aveva dei metodi molto offensivi ma non riusciva mai a realizzare; si dovrà ritrovare fluidità nel gioco. Paquetà per Milenkovic? Al Milan non ride più nessuno, la lungimiranza ti porta a cercare calciatori per tornare a farli rendere al massimo e a fargli tornare il sorriso. “Pecherei” volentieri dal Milan e Paquetà è una situazione interessante. Ma a me non dispiace neanche Krunic, ma anche Kjaer. Sarebbero operazioni intelligenti, Kjaer è un gran difensore con grande esperienza”.

