Brovarone: “Simone Inzaghi sarebbe potuto venire a Firenze. Possibilità scemata per le scollature presenti in società” VIDEO

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone a Italia 7 ha rivelato una clamorosa indiscrezione: “Un allenatore importante di serie A, ovvero Simone Inzaghi, stava pensando di poter venire alla Fiorentina da giugno e per i viola sarebbe stato sicuramente un bel colpo. Sono tornati indietro dopo quindici giorni, alle prime schermaglie. Perchè sono rimasti delusi da quello che hanno “annusato”, dai primi contatti. La Fiorentina di Commisso due anni fa, come messaggio, rappresentava tanto per il calcio italiano. Questa cosa è scemata troppo presto, anche nella mente dei calciatori, per le scollature che esistono in questa società. Le rimedieranno sicuramente, ma adesso tanti calciatori non vogliono venire a Firenze”.

0 0 vote Article Rating