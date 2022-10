Bruni: “Serata positiva per tanti fattori. Ma piano con le esultanze: a Lecce sarà tutt’altro che una passeggiata”

L’allenatore ed ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Luciano Bruni è intervenuto a Radio Toscana per parlare degli ultimi impegni affrontati dalla squadra viola: “Lazio e Hearts sono due squadre completamente differenti a livello qualitativo, senza nulla togliere al merito della Fiorentina. Comunque, ieri è stata una serata con tante cose positive: i gol di Jovic e Gonzalez, la presenza di Milenkovic, il buon posizionamento della squadra… Ci sono ottimi fattori”.

Sul secondo tempo della Fiorentina: “Una volta che acquisisci il risultato, è giusto gestire la partita, magari concedendo qualcosina. Le forze vanno anche conservate; non farei drammi per non aver fatto chissà quanto nel secondo tempo. Dare spazio a calciatori meno inseriti? Sì, su quello sono d’accordo, sarebbe stata una buona occasione”.

E aggiunge: “Non era un avversario chissà quanto trascendentale. Va bene l’entusiasmo, ma bisogna essere un pochino più pacati e non esagerare nelle esultanze. Quello che conta mi sembra sia lunedì, no? A Lecce non sarà una passeggiata“.