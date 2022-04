Bruno: “I giocatori della Juventus vanno sempre in cinque intorno all’arbitro. Ma non si vergognano quando si riguardano in televisione?”

L’ex giocatore della Fiorentina Pasquale Bruno è tornato a Tiki Taka sul comportamento dei giocatori della Juventus, tra cui Vlahovic, nella partita contro l’Inter: “Ormai sta diventando una caccia all’arbitro. Vorrei chiedere una cosa ad Allegri: perché la Juventus non gioca sempre così? Troppo facile dare la colpa all’arbitro, ma vogliamo dire qualcosa sul comportamento dei calciatori?”.

E poi ha aggiunto: “Nessun giornale li accusa, ma questi superuomini che hanno milioni di followers non si vergognano quando si riguardano in tv? Circondano sempre l’arbitro, ma menatevi tra di voi! Il problema è che ci sono arbitri normali e scarsi e in ogni azione vanno in cinque a protestare perché sanno che sono facilmente influenzabili”.