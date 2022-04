Brutta botta alla spalla e controlli in ospedale per Bianco: finale di Coppa Italia in bilico per il centrocampista della Primavera viola

Come se non bastasse il brutto k.o. sul campo del Bologna, il secondo consecutivo, la Fiorentina potrebbe perdere anche il suo capitano (lo era oggi al calcio d’inizio) Alessandro Bianco.

Il numero 8 gigliato è uscito dal campo dopo aver rimediato una brutta botta alla spalla, in seguito ad una caduta.

Come raccolto da Fiorentinanews.com, il ragazzo è stato portato in ospedale per accertamenti, auspicando che non ci siano conseguenze gravi. Il tutto anche in ottica della finale di Coppa Italia, in programma per mercoledì a Venezia contro l’Atalanta, oltre al rush finale del campionato, con i play-off ancora da conquistare.