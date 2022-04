Brutta sconfitta casalinga della Fiorentina Primavera contro il Lecce ma i viola restano agganciati ai playoff. Difesa in affanno, rosso diretto per Bianco

Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina- Lecce 1-3 (11′ Daka, 54′ Corradini, 55′ Burnete, 87′ Berisha)

Fiorentina (4-2-3-1): Andonov; Kayode (61′ Toci), Frison, Krastev, Favasuli; Bianco, Corradini (C); Agostinelli (46′ Capasso), Amatucci, Distefano; Sene (73′ Seck). All. Alberto Aquilani

Finisce qui. Brutto tonfo della Fiorentina che perde al Bozzi col Lecce. Brutta prova dei viola, soprattutto difensivamente. Si aggiunge poi il rosso diretto per Bianco per proteste che priverà la squadra gigliata di uno degli uomini chiave almeno per un paio di giornate

90′ 3 minuti di recupero

90′ Giallo per Scialanga che trattiene a lungo Capasso

87′ GOL DEL LECCE. Chiude la partita in contropiede la squadra pugliese che con Berisha, servito da Carrozzo, segna la terza rete con l’uomo in più. 1-3 al Bozzi

85′ TOCI! Fa tutto Distefano che con uno scatto devastante taglia in due il Lecce servendo poi Toci con qualità e tempismo, il tiro della punta viola viene deviata all’ultimo istante da un difensore ospite che tocca il pallone quanto basta per impedire che centri la porta

84′ DISTEFANO! Sponda di Toci per Distefano che si accentra, porta avanti la sfera e tira da posizione molto favorevole, conclusione bassa e potente ma centrale Borbei respinge con i piedi evitando il pari viola

83′ Bellissima accelerazione di Amatucci, ammonito Pascalau che lo stende

82′ Espulso Bianco per proteste. In difficoltà la Fiorentina ed i calciatori viola appaiono molto nervosi adesso

78′ Cambi Lecce: fuori Salomaa e Daka dentro Torok e Mommo

76′ Pallone alto a cercare la testa di Toci, esce bene Borbei che fa sua la sfera impedendo alla punta albanese di colpire

73′ Fuori Sene, in ombra. Dentro Seck

72′ SALOMAA! Andonov salva la Fiorentina dopo che il numero 7 leccese si era presentato a tu per tu col portiere viola. Mancino da distanza ravvicinata del finlandese, Andonov evita il terzo gol ospite

70′ Fiorentina che attacca, contropiede appannaggio del Lecce. Salomaa se ne va a sinistra e mette al centro non trovando però alcun compagno in area

67′ Prodigiosa accelerazione di Capasso sul lancio di Bianco, l’esterno mancino poi punta il difensore ottenendo un corner. Sugli sviluppi il cross di Distefano è troppo sul portiere, che può abbrancare in presa

66′ Cambio per il Lecce. Fuori Burnete, entra Carrozzo

65′ Palla insidiosa quella messa al centro da Amatucci ma nè Toci nè Distefano trovano la deviazione giusta per battere il portiere ospite Borbei

64′ Gran controllo di Distefano che subisce fallo dal diretto marcatore. Piazzato interessante per la Fiorentina sulla trequarti leccese

61′ Aquilani inserisce Toci per Kayode. Mossa offensiva per la Fiorentina, che deve cercare il pareggio

60′ Gli spazi ci sono per la Fiorentina ma l’impressione è che i calciatori gigliati siano troppo spesso frettolosi ed imprecisi

58′ Fallaccio dello svedese Hasic su Capasso, ammonizione per lui

55′ GOL DEL LECCE. Dormita difensiva viola, segna Burnete. Favasuli fuori posizione, Krastev respinge male sul cross di Berisha, Burnete conclude in diagonale trovando anche una deviazione che batte Andonov. 1-2, tutto da rifare ancora per la Fiorentina

54′ Cambio Lecce, Berisha per Gonzalez

54′ GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAAA! Corradini! Freddissimo il capitano viola, palla potente sotto la traversa. Ottava rete in campionato per il mediano umbro, 1-1!

53′ CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA. Dubbio il penalty per la Fiorentina, Bianco imbuca per Sene che dopo aver fallito un gol clamoroso viene steso da Borbei. Il centravanti viola però aveva già calciato

52′ DISTEFANO! Angolo di Corradini che calcia a rientrare col sinistro, sul secondo palo c’è lo spazio per Distefano per calciare a rete ma l’impatto è pessimo ed il numero 7 gigliato mette fuori

51′ Partenza palla al piede da parte di Distefano che poi smarca Sene, troppo macchinoso però il senegalese che non trova il varco per la conclusione

49′ Sugli sviluppi di una punizione di Corradini è Capasso che accelera entrando in area di rigore, cross con l’esterno del mancino ex Paganese ma la difesa leccese allontana la minaccia

48′ Ammonito Macrì che trattiene Amatucci involatosi verso l’area pugliese. Fiorentina che è partita con un altro passo nella ripresa

46′ Inizia la ripresa. Dentro Capasso, fuori Agostinelli

45′ – Finisce senza recupero il primo tempo, Lecce in vantaggio 1-0 grazie al gol di Daka

42′ – Va sul fondo Kayode, il suo cross in mezzo è bellissimo ma nessun giocatore della Fiorentina ci crede

40′ – Punizione messa in mezzo tesa dal Lecce, allontana la difesa viola

37′ – Cross in mezzo di Distefano, grande uscita con i pugni di Borbei che sventa la minaccia

33′ – Kayode direttamente in area da rimessa laterale, apprensione per la difesa del Lecce che in qualche modo però riesce a cavarsela

31′ – La Fiorentina prova a tenere palla, ma è molto lenta nella manovra e non riesce a trovare spazio tra le linee di un ben disposto Lecce

28′ – Super parata di Andanov che vola sulla sua sinistra e toglie dalla porta un colpo di testa ravvicinato di un giocatore del Lecce

26′ – Cross di Favasuli deviato, il portiere del Lecce interviene evitando l’angolo

23′ – Spunto di Distefano, cross in mezzo deviato in corner da un difensore. Cross in mezzo, nulla di fatto

20′ – Barriera piena di Agostinelli, che poi svirgola la ribattuta

18′- Fallo di Daka su Sene, punizione dal limite molto interessante per la Fiorentina

15′ – Prova a reagire la Fiorentina, non riuscendo però per adesso ad arrivare con concretezza dalle parti della porta avversaria

11′ – Gol del Lecce. 1-0. Salomaa si ritrova in area e tira, grande parata di Andonov con il piede ma sulla ribattuta Daka insacca a porta vuota.

10′ – Punizione dalla destra per la Fiorentina, Corradini va direttamente in porta ma la palla finisce ampiamente sul fondo

6′ Bianco prova la conclusione in acrobazia dal limite dell’area, palla di poco alla sinistra del palo.

4′ Amatucci trova un filtrante interessante per Sene, la difesa ospite chiude in corner

1′ E’ iniziata la partita. FORZA VIOLA!

FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (4-2-3-1): Andonov; Kayode, Frison, Krastev, Favasuli; Bianco, Corradini; Agostinelli, Amatucci, Distefano; Sene.

Lecce: Borbei, Hasic, Salomaa, Vulturar, Burnete, Pascalau, Macri, Gonzalez, Daka, Scialanga, Lemmens.

Turno infrasettimanale in campionato per la Primavera della Fiorentina che quest’oggi in casa sfida il Lecce. I viola vogliono tornare alla vittoria per poter rimanere saldamente in zona play off. Appuntamento e calcio d’inizio alle ore 13 con Fiorentinanews.com che vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.

