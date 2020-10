Brutta sconfitta per le ragazze di Cincotta. Juventus-Fiorentina 4-0

Partita da da dimenticare per la Fiorentina di mister Cincotta che a Torino subisce una brutta sconfitta per 4 a 0. Primo tempo già in salita, con la Fiorentina che va negli spogliatoi sotto di due reti e con un giocatore in meno. Dopo il gol del vantaggio ad opera di bomber Girelli, al 13′ l’episodio decisivo con l’espulsione di Quinn per un fallo su Bonansea. Passa appena un minuto e la Juventus raddoppia con la rete siglata dalla brasiliana Maria, sotto una pioggia battente che fortunatamente va poi diminuendo. La Fiorentina accenna anche alla reazione ma le attaccanti restano troppo isolate e a centrocampo le viola perdono spesso palla. Dopo 45 minuti la Fiorentina si trova sotto 2 a 0 e in inferiorità numerica. Nella ripresa l’inerzia della partita non cambia: Bonansea al 66′ mette il punto esclamativo sul match segnando la rete del 3 a 0. Nel finale dilaga nel risultato la Juventus, che al 80′ firma la quarta rete con Hurtig.

