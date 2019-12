Brutte notizie da Udine per la Fiorentina: i bianconeri battono il Cagliari e mettono la freccia sui viola. Guarda la NUOVA CLASSIFICA delle Serie A

Arrivano pessime notizie dal Friuli per la Fiorentina. L’Udinese riesce a battere 2-1 la rivelazione Cagliari e guadagna tre punti importantissimi per la lotta salvezza. De Paul con un gran gol porta in vantaggio i bianconeri al trentanovesimo minuto; Joao Pedro pareggia all’84’, ma due minuti più tardi ci pensa Fofana a riportare in vantaggio i padroni di casa. Udinese che sale a 18 punti e si mette dietro porprio la Fiorentina.

Guarda la NUOVA CLASSIFICA della Serie A: Juventus 42, Inter 39, Lazio 36, Roma 35, Cagliari 29, Atalanta 28, Parma 24, Torino, Napoli, Milan 21, Verona, Bologna, Sassuolo 19, Udinese 18, Fiorentina 17, Lecce, Sampdoria 15, Brescia 13, Genoa 11, Spal 9.