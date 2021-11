Brutte notizie in casa Bologna: un ex Fiorentina si ferma e rischia di saltare anche la sfida contro i viola

Brutte notizie in casa Bologna a proposito di Lorenzo De Silvestri. Il difensore ex Fiorentina, come riporta la società rossoblù sui propri canali ufficiali, ha infatti riportato una lesione di primo grado alla coscia destra.

I tempi di recupero dovrebbero essere di tre settimane, ma non si esclude qualcosa di più. Di conseguenza De Silvestri rischia di saltare anche la partita dell’ex contro la Fiorentina, in programma domenica 5 dicembre alle ore 12.30. Il giocatore ha già cominciato il percorso di riabilitazione, vedremo se riuscirà a recuperare per la sfida ai viola.