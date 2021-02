Brutte notizie per la Fiorentina da Ribery. Prandelli potrebbe cambiare difesa, torna in ballo Callejon?

Cattive notizie per la Fiorentina arrivano dall’infermeria: Franck Ribery non ha recuperato dal problema muscolare che lo ha bloccato verso la fine della scorsa settimana e quindi non sarà in campo nemmeno contro lo Spezia. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport. Lo staff medico spera di riavere l’ex Bayern per la prossima trasferta contro l’Udinese.

Per Aleksandr Kokorin invece i test fisici appena svolti dimostrano che è in miglioramento. Sempre secondo la ‘rosea’, l’attaccante russo potrebbe essere la seconda punta da proporre alle spalle di Vlahovic o una buona alternativa da utilizzare in corso d’opera.

Cesare Prandelli potrebbe anche pensare a tornare alla difesa e il passaggio al 4-4-1-1 potrebbe anche riaprire le porte della prima squadra allo spagnolo Josè Callejon che è tornato in ottime condizioni fisiche.