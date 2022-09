Brutte notizie per Maurizio Sarri: lesione muscolare per un difensore, in dubbio per la Fiorentina

Questa mattina il difensore della Lazio Nicolò Casale, dopo l’infortunio subito nell’ultima partita contro la Cremonese, si è sottoposto a tutti gli esami del caso per capire l’entità del problema. Per l’ex Verona si tratta di una lesione all’adduttore che potrebbe metterlo a rischio anche per la sfida contro la Fiorentina del prossimo 10 Ottobre.

Questo report medico pubblicato dal club biancoceleste con una nota sul proprio sito ufficiale:

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Nicolò Casale è stato sottoposto in data odierna in Paideia Hospital ad esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado a carico della regione adduttoria della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”.

Servirà quindi aspettare ancora qualche giorno per capire quali saranno i suoi tempi di recupero, ma nel frattempo Sarri sarà comunque costretto a trovare una nuova soluzione. La trasferta coi viola arriverà in mezzo al doppio impegno europeo contro lo Sturm Graz e per questo sarà fondamentale avere l’organico al completo.