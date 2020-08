Bucchi a FN: “Fiorentina prendi Ricci, non ha bisogno di passaggi intermedi. E’ un ragazzo umile ma con grande personalità ed è già un centrocampista completo”

Da giorni in ottica viola rimbalza il nome di Samuele Ricci, giovane centrocampista italiano classe 2001 di proprietà dell’Empoli. Per il giovane play maker si starebbero attrezzando addirittura i grandi top club europei; per saperne di più sul suo conto, la redazione di Fiorentinanews.com ha contattato Cristian Bucchi, ex allenatore dell’Empoli ad inizio stagione.

Mister Bucchi, innazitutto che tipo di calciatore è Ricci?

“E’ un giovane molto intraprendente, che ha grande personalità. Ha una buona struttura fisica e un’ottima intensità; dal punto di vista fisico non soffrirà il salto di categoria. Dal punto di vista tecnico è un calciatore che ha grande qualità anche se è ovvio che deve crescere per prendere i tempi dei grandi. Ma è comunque un calciatore che ha grande naturalezza in ciò che fa, non soffre pressioni e non tende a montarsi la testa. E’ un ragazzo che è rimasto umile nonostante la giovane età. Quest’anno era all’ultimo anno di scuola ma con i grandi ha legato moltissimo. Si è posto con molta umiltà a differenza di tanti altri ragazzi che un po’ si montano la testa. Samuele è un ragazzo che lavora, che sta allo scherzo e che vive bene lo spogliatoio”.

Dal punto di vista tecnico-tattico, Ricci ha già un “suo” ruolo ben delineato?

“Nel calcio moderno purtroppo o per fortuna non puoi classificarti solamente come un play maker o una mezz’ala. Devi essere un centrocampista completo e credo che lui lo sia. Quest’anno ha giocato molte partite da Play maker ma può giocare anche a due in mezzo al campo perchè possiede un’ottima lettura delle traiettorie: è un calciatore in divenire. Ad oggi probabilmente il meglio di se lo ha dato giocando davanti la difesa ma in futuro potrà ricoprire anche altri ruoli”.

Consiglierebbe alla Fiorentina di acquistare Ricci e a Ricci di scegliere la Fiorentina?

“Dico di si ad entrambe le situazioni. Alla Fiorentina consiglierei di prendere Ricci perchè è un giovane di grande prospettiva e di grande qualità, che non ha bisogno di grandi passaggi intermedi. Un calciatore che messo nell’organico della Fiorentina può vicino ai grandi imparare in modo molto rapido. A Ricci consiglierei la Fiorentina perchè è una grande del nostro calcio e spero che con questa proprietà tornerà anche ai fasti di un tempo. Inoltre nella passata stagione la Fiorentina ha lanciato tanti giovani. La società gigliata potrebbe essere una vetrina per tanti giovani”.