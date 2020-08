Bucchi a FN: “Oltre a Ricci ad Empoli c’è un altro ragazzo che arriverà ad alti livelli. A Montella la Fiorentina avrebbe dovuto consegnare una squadra diversa oppure…”

Samuele Ricci, giovane centrocampista italiano classe 2001 di proprietà dell’Empoli. Per il giovane play maker si starebbero attrezzando addirittura i grandi top club europei; per saperne di più sul suo conto, la redazione di Fiorentinanews.com ha contattato Cristian Bucchi, ex allenatore dell’Empoli ad inizio stagione. Da giorni in ottica viola rimbalza il nome di, giovane centrocampista italiano classe 2001 di proprietà dell’Empoli. Per il giovane play maker si starebbero attrezzando addirittura i grandi top club europei; per saperne di più sul suo conto, la redazione diha contattato, ex allenatore dell’Empoli ad inizio stagione. Ricci è nato a Pontedera ed è quindi un ragazzo toscano cresciuto calcisticamente a pochi km da Firenze. Quanto può essere importante il senso di appartenenza di un ragazzo nei confronti del proprio territorio?

“Credo che sia sicuramente molto bello fare esordire e lanciare ragazzi italiani, a patto che siano calciatori di qualità. Non sono mai stato contro l’arrivo degli stranieri in Italia, anche perchè quest’ultimi vengono nel nostro paese per aumentare la qualità non per togliere spazio ai nostri giovani. Vedere che molti giovani italiani stanno trovando spazio è sicuramente una cosa che fa molto piacere”.

Mister Bucchi, oltre a Ricci c’è qualche altro calciatore che lei ha allenato ad Empoli che può “esplodere” nella massima serie nei prossimi anni?

“Frattesi, un ragazzo che possiede grandi qualità. Non deve avere fretta anche perchè molti ragazzi giovani tendono a perdersi appena sentono le campane dei grandi club. Lui ha qualità fisiche, tecniche e soprattutto margini di miglioramento importanti. Nel giro di un paio d’anni può arrivare ad alti livelli”.

Come giudica il lavoro di Iachini?

“Credo che lui abbia fatto un ottimo lavoro. La Fiorentina dopo una salvezza raggiunta all’ultimo secondo e un cambio di proprietà ha subito un periodo di assestamento dove sono state fatte scelte senza tanta convinzione probabilmente. Il club viola ripartendo con Montella avrebbe dovuto fare una squadra probabilmente più congeniale per l’aeroplanino o viceversa, la Fiorentina avrebbe dovuto cambiare subito tecnico”.