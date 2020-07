Bucchioni: “Che calcio si aspetta Commisso da Iachini? Un anno fa parlava di Champions e ieri ha confermato un tecnico che….”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche delle vicende di casa viola nell’editoriale per TMW: “La Fiorentina ha sciolto la riserva e confermato Iachini. Erano due settimane che Rocco Commisso aveva bloccato gli eventuali colloqui esplorativi di Pradè e Barone con altri allenatori, il presidente ha sempre puntato su Iachini, la salvezza anticipata e il buon rapporto con il gruppo l’hanno convinto. Il problema è un altro: che calcio si aspetta? Quali sono gli obiettivi con un allenatore che a certi livelli non ha referenze? Si capirà dalla campagna acquisti. L’idea è quella di prendere tre giocatori forti nei ruoli di centrale difensivo, regista e centravanti. Dalla campagna acquisti si capiranno le ambizioni di Rocco che un anno fa parlava di Champions e ieri ha confermato un allenatore che la Champions l’ha vista soltanto in televisione”.

