Bucchioni: “Chiesa? Difficile trovare società disponibili ad offrire 70 milioni. Conte nicchia, la Juve preferisce Zaniolo”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche del futuro di Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, nel corso del suo editoriale per TMW: “Inter? Piace, ovvio, ma c’è un momento di riflessione. Conte vuol insistere con il 3-5-2 e Chiesa si esprime meglio nel 4-3-3, impossibile fargli fare tutta la fascia, perde l’intensità, e come seconda punta al fianco di Lukaku serve un giocatore diverso. E poi anche sui 70 milioni richiesti della Fiorentina ci sono non poche perplessità. Si tratta di aspettare, si dovrà vedere come andrà il finale di stagione e che mercato nascerà nel mese di settembre. Sarà comunque difficile trovare società disposte a spendere cifre simili senza contropartite in giocatori come vuole la Fiorentina.

Non solo l’Inter, anche la Juve sembra frenare su Chiesa e sui 70 milioni, anche in questo caso per ragioni di bilancio. Paratici si prepara a scambi che generano plusvalenze, ha un piano che prevede soprattutto l’acquisto di centrocampisti perché è in mezzo al campo il problema della Juve, il reparto da rivitalizzare. Ricordate il famoso fogliolino di Paratici lasciato su un tavolino di un bar? Bene. C’erano anche Chiesa e Zaniolo e li insegue sempre, ma fra i due in questo momento la Juve è giunta alla conclusione che serva più uno come Zaniolo, più centrocampista, più jolly”.