Bucchioni: “Chiesa-Juventus? Siamo al 95%. Federico ha voglia di confrontarsi con campioni veri”

Il giornalista de La Nazione Enzo Bucchioni, durante il microfono aperto di Radio Sportiva, ha voluto dire la sua sul futuro di Federico Chiesa. Queste le sue parole: “Secondo me siamo al 95% di questo affare, probabilmente a breve si chiuderà perchè c’è già l’accordo tra tutte le parti. La Juventus, anche se alla fine non riuscisse a vendere, andrà ulteriormente in passivo di bilancio, ma questo ragazzo è già qualche anno che vuole andare a Torino. Ricordiamoci che l’anno scorso c’era già l’accordo tra i bianconeri e la Juventus, tanto che Chiesa aveva salutato i compagni nello spogliatoio regalando una maglietta autografata a tutti. Poi c’è stato l’arrivo della nuova proprietà che ne ha bloccato la vendita, con Commisso che ha promesso al ragazzo di venderlo l’anno successivo. A questo momento sono convinto che alla fine lo venderà. Il problema però resta un altro. Chiesa è un giocatore che in un contesto di qualità superiore, dico questo perchè negli ultimi anni la sua Fiorentina è stata una delle più modeste della storia viola. E’ sbocciato durante l’ultimo periodo dei Della Valle, periodo in cui furono venduti quasi tutti i giocatori piu forti: eravamo arrivati ad un punto in cui Chiesa era il giocatore piu forte della Fiorentina. Se a 20-23 anni sei il giocatore più forte della squadra chi ti aiuta a crescere? Pure vedendo un ottimo giocatore in maglia viola, che è riuscito in poco tempo a conquistarsi la maglia della nazionale, non lo abbiamo mai visto in un contesto di campioni. La Juventus questo ce l’ha, a partire proprio da Cristiano Ronaldo, e potrà farci vedere se questo calciatore potrà davvero diventare determinante a livello assoluto. La sua rapidità di pensiero e la sua qualità tecnica lo spingono verso un contesto del genere. Questo è tutto quello che secondo me c’è dietro questa operazione. Non capisco però il perchè la Juventus, con tutti gli esterni destri che ha già in rosa, ne vada a prendere un altro. Sicuramente questa per i bianconeri sarà un’operazione in prospettiva”.

