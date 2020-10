Bucchioni: “Commisso aveva già sul groppone Montella. Non poteva avere anche Iachini”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche di Fiorentina nel corso del suo intervento a TMW Radio.

Queste le sue parole: “A Firenze Giampaolo era uno dei papabili questa estate, ma Commisso aveva sul gruppone già Montella e non poteva avere anche Iachini. Le società devono fare programmi, non devono pensare ai tifosi. Devono decidere da soli. Che ha fatto il Milan? Con Pioli è andata avanti e il segnale di continuità ha pagato. Torino? Capisco che Cairo sia in difficoltà ma ha già sbagliato a mandar via Mazzarri dando retta ai tifosi. Lui era l’ideale. Non bisogna farsi prendere dal periodo negativo e continuare. Non hai ora su piazza un traghettatore ideale. Devi dargli l’opportunità di far vedere il suo calcio. Se non è ideale, ne vai a prendere un altro di allenatore. Se hai fatto una scelta, devi difenderla fino in fondo”.