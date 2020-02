Bucchioni: “Commisso ha detto cose che hanno infastidito. Nuovo STADIO? Il bando non cambia nulla”

Il giornalista Enzo Bucchioni a Radio Bruno Toscana è tornato a parlare delle vicende arbitrali di domenica ma non solo: “Igor mi sembra più esperto dell’età che ha, non sembra nemmeno brasiliano. Commisso ha detto cose del passato che hanno dato fastidio. Ha fatto uno sfogo di pancia, quello che intendeva dire è che vuole che la Fiorentina sia tutelata. Nuova stadio? Non sono ottimista ma realista, il bando non cambia nulla”.