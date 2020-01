Bucchioni: “Commisso non pensava di dover intervenire a gennaio ma il suo vero mercato sarà il prossimo. Sulla Mercafir stessi dubbi dei Della Valle”

“A gennaio è difficile, non per dare attenuanti, ma mi accontenterei di dare risorse alternative a Iachini. In assoluto Bonifazi, Duncan e Cutrone non mi soddisfano perché vorrei dei giocatori davvero in grado di far fare un salto di qualità. Ma il vero mercato di Rocco sarà quello della prossima estate – ha detto Enzo Bucchioni a Radio Bruno – purtroppo veniamo da tre anni di macerie, dove a Corvino era stato fatto vendere di tutto per recuperare soldi. Commisso non pensava di dover intervenire a gennaio ma che la squadra arrivasse a fine stagione in tranquillità. Serve un lavoro lungo e organico, di ricostruzione di rapporti internazionali, vedete cosa è stato fatto con il Chelsea. Uno scouting e la capacità di capire prima quali sono i giocatori forti su cui andare in anticipo. Non è questa la Fiorentina che ha in mente Rocco, è venuto qui perché ha grande ambizione, io aspetto fiducioso. Prezzo Mercafir? Non lo dico io che il prezzo è congruo, lo dice chi ha valutato e non è certo il primo che passa per strada. I dubbi sono tutti legati alle incognite sullo spostamento del mercato, che sono gli stessi che avevano i Della Valle. Non ha senso invece imprenditorialmente ristrutturare il Franchi, ha senso per la fruizione ma a livello di fatturato non cambia la vita. Il nuovo stadio è un motivo di guadagno, soprattutto per squadre medie che non hanno merchandising o diritti tv da top club”.