Bucchioni: “Commisso sa che vendere un altro big alla Juventus sarebbe impopolare. I bianconeri, Alvarez e un inserimento strategico…”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche delle mosse del calciomercato della Fiorentina nel corso dell’editoriale per TMW.

Questo il suo pensiero: “Alla Juventus piace Vlahovic, secondo radio-mercato ci sarebbe già da tempo un accordo con il giocatore, ma Commisso è indispettito per l’atteggiamento del giovane attaccante serbo che non vuole rinnovare il contratto e cercherà di resistere il più possibile. Dopo le cessioni di Cuadrado (via Chelsea), Bernardeschi e Chiesa, vendere un altro big alla Juventus sarebbe oltremodo impopolare e il presidente viola lo sa benissimo. Difficilissimo, comunque, che si possa concretizzare qualcosa a gennaio e la Juve ha bisogno di un attaccante da subito. Ecco così che da alcuni giorni i bianconeri si sono buttati sull’argentino Alvarez”.

Continua così Bucchioni: “E se fosse strategico l’inserimento della Juve per poi, in realtà, mettere anche Alvarez sul piatto della Fiorentina per Vlahovic? Classico giallo di mercato. Nell’offerta in preparazione per la Fiorentina ci doveva essere in realtà anche Kulusevski che invece oggi sembra destinato all’Arsenal per una trentina di milioni. Ma lo vuole anche il Tottenham”.