Bucchioni: “Commisso sta ribaltando la politica e oggi me l’aspetto voglioso di crescita. Ibra? Senza obiettivi nell’immediato non ha senso”

A Radio Bruno il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della qualità del primo anno di Commisso a Firenze: “Mi aspetto un discorso un po’ più pacato, all’insegna della voglia di fare una grande Fiorentina, mentre le questioni più spinose magari saranno posticipate ad altre sedi. Tra le righe qualcosa dirà ma sarei sorpreso se venisse fuori un Rocco combattivo. Uno dei suoi meriti principali è quello di aver riportato il pallone a Firenze. L’approccio della politica con la Fiorentina è sempre stato sbagliato perché la volontà di trarne vantaggi è stato troppo marcato, è un modo per apparire la società viola. Ora la politica è in difficoltà perché Rocco in vita sua ha parlato con un sindaco in 40 anni e sta ribaltando la situazione. Nardella la questione stadio l’ha toppata perché ha studiato solo un Piano A e si è preso il “no” sia da Commisso che dai Della Valle. Ibrahimovic? Se la Fiorentina avesse un obiettivo immediato allora andrei su Ibra perché per qualche mese ti può dare tantissimo. Ma la Fiorentina deve costruire basi solide e non lo può fare su un giocatore di 38 anni, ha bisogno di giocatori che nel corso degli anni possano diventare forti”.

