Bucchioni: “Con Berardi sarebbe cambiato il volto della Fiorentina, il vero rimpianto è lui. Se Commisso vuole far crescere la sua squadra…”

Non solo Vlahovic ma anche una prospettiva possibile per il mercato di gennaio e un rimpianto nelle parole di Enzo Bucchioni a Radio Bruno:

“Era prevedibile che sarebbe successa una cosa del genere nel momento in cui il presidente giustamente ha evidenziato una situazione che non andava bene. Ora bisogna spegnere l’incendio che è divampato, Vlahovic dovrà giocare da Vlahovic in queste partite da qui a gennaio perché è l’unico attaccante. Fischiarlo o contestarlo sarebbe un gesto di autolesionismo che la Fiorentina non si merita. Anche lui si deve un po’ scuotere perché ha deciso lui di andare a prendere soldi da un’altra parte”.

Qualche nodo al pettine dopo il mercato? “Il vero rimpianto del mercato per me è il mancato arrivo di Berardi perché con lui sarebbe cambiato il volto della squadra, a Venezia forse la Fiorentina avrebbe anche vinto. Lui come sappiamo vorrebbe venire a Firenze, è amico di Benassi, andrei a prendere molto più lui di Scamacca a gennaio. E’ quel giocatore che ti fa crescere se è vero che la Fiorentina vuole crescere”.