Bucchioni: “Con lo Spezia segnali di grande maturità. La Juve? Non è una squadra, ma l’approccio deve restare come contro una big”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Bruno riguardo il match in vista della Fiorentina contro la Juventus: “La Fiorentina mostra segni di grande maturità. Contro lo Spezia abbiamo visto che ha saputo aspettare la squadra avversaria col possesso palla, aspettando il loro errore: questo significa che c’è crescita, nonostante l’avversario fosse tecnicamente inferiore. I numeri sui tiri, 20 a Cagliari, zero olimpico, dipendono dal livello della difesa delle squadre avversarie: è inevitabile che Vlahovic segni meno con Inter e difese più rocciose e organizzate. Con le piccole non sbaglia mai, eccetto la trasferta di Venezia, con le big non sfigura ma perde, eccetto la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.

Prosegue: “La Juve? Non è una squadra, è un gruppo di giocatori. Ha i punti dell’Empoli, non si capisce che gioco voglia fare, non ha nulla. Ma bisogna comunque andare oltre: resta una grandissima squadra, l’approccio mentale deve restare questo, ma non bisogna nemmeno pensare di affrontare una piccola”.