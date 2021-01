Bucchioni: “E pensare che c’era qualcuno che voleva già mandare via Prandelli. Oggi abbiamo visto la Fiorentina che ci aspettavamo in estate”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Sta arrivando la Fiorentina che avevamo immaginato quest’estate, ossia che può fare un campionato positivo grazie a giocatori di qualità. Bisognava solo dare un po’ di tempo a Prandelli per lavorare e per conoscere i giocatori. Penso a quelli che volevano già mandarlo via dopo qualche brutta prestazione. Oggi resta un po’ di amaro in bocca ma anche la consapevolezza di essertela giocata alla pari con una squadra straordinaria”.

E poi ha aggiunto: “Stanno crescendo anche i singoli, oggi molto bene Bonaventura e finalmente il Castrovilli che conosciamo. Stiamo scoprendo anche Martinez Quarta, un altro che ha bisogno di tempo e partite per ambientarsi arrivando da tutt’altro campionato”.