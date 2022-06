Bucchioni: “Fiorentina e Italiano vogliono proseguire insieme per aprire un ciclo. Sarebbe straordinario se Commisso ritrovasse l’entusiasmo”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana dei temi del momento in casa Fiorentina.

“Qualche incomprensione tra la Fiorentina e Italiano c’è stata, ma conta la sostanza: la società e il tecnico vogliono proseguire insieme per aprire questo benedetto ciclo. Le parti dovevano sono confrontarsi e trovare una sintesi: il mister voleva solo delle garanzie per ripartire su delle basi nuove. Mi auguro che vengano presi dei giocatori adatti al calcio di Italiano e che lo stesso allenatore possa dire la sua in sede di calciomercato”.

Continua così Bucchioni: “Per me servono almeno due-tre nomi per ogni acquisto, e dovranno essere adatti al calcio di Italiano. Penso che il matrimonio con il tecnico possa essere molto felice soltanto se la società riuscirà ad assecondare le ambizioni del mister. Se tornasse anche lo stesso Commisso entusiasta del suo primo anno alla Fiorentina, sarebbe straordinario”.