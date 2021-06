Bucchioni: “Fiorentina-Italiano si farà. Il problema saranno le pressioni: Firenze si aspetta tanto”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche delle vicende di casa Fiorentina e del possibile arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina viola nel corso dell’intervento a TMW Radio.

Queste le sue parole: “Fiorentina–Italiano si farà. Quando un tecnico tratta con un’altra società subito dopo aver rinnovato non conviene tenerlo. Esiste una clausola da 1 milione e servirà accontentare lo Spezia. Ci sono le diplomazie al lavoro e gli aquilotti dovranno ora virare su un altro mister. Vincenzo ha fatto un gran lavoro in Liguria e abbiamo visto un gioco moderno. Il problema, però, sono le pressioni: a Firenze, dopo tre anni deludenti, i tifosi si aspettano tanto e non sarà semplice”.