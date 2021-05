Bucchioni: “Gattuso potrebbe aver visto l’idea di un complotto contro di lui dopo Fiorentina-Napoli”

A Radio Goal ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni, intervenendo sul futuro di Gattuso e del suo no alla Fiorentina. Queste le sue parole: “A Gattuso non sono piaciute cose che sono successe negli spogliatoi al termine di Fiorentina-Napoli. Parole forti di Dainelli. Biraghi e altri dirigenti. In questa situazione lui potrebbe aver visto una sorta di complotto contro di lui, come se ai giocatori viola non piacesse visto che in tanti sono molto legati a Iachini anche”.