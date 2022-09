Bucchioni: “Ikonè, Cabral e Jovic vanno protetti, non ammazzati. Lasciamo lavorare Italiano e non diamo troppa importanza alla partita di ieri”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana del momento che sta attraversando la Fiorentina: “E’ evidente che la squadra manchi di intensità, di rabbia e di determinazione, caratteristiche che invece l’anno scorso c’erano in tutte le partite. Credo però che questo debba essere il momento di rimanere freddi, sento gente parlare ancora di Vlahovic senza capire che la Fiorentina voleva tenerlo ed era lui a voler andare via. Cerchiamo di essere seri e di lasciar fare a Italiano il suo lavoro, oltre a proteggere i giocatori che hanno difficoltà. Ammazzare Ikonè, Cabral e Jovic non serve a nulla”.

E poi ha aggiunto: “Sta mancando Nico Gonzalez, che l’anno scorso faceva la differenza. E poi, tornando alla partita di ieri, certi impegni sono scivolosi. Guardate la Roma, come ha iniziato l’anno scorso e che poi ha vinto la Conference. I problemi restano, ma non diamo troppa importanza a queste partite”.