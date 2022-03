Bucchioni: “Tenere Vlahovic non era possibile, ma io avrei preso Berardi. I soldi per l’operazione c’erano”

Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto a Radio Bruno Toscana, si è soffermato sui temi del momento in ottica Fiorentina.

“Piatek è uno dei giocatori più a rischio perché è in prestito. E’ uno dei calciatori che più piace a Italiano, perché si applica e vuole migliorarsi. Il suo futuro dipende tutto da lui: se facesse bene, non vedo perché la Fiorentina non debba riscattarlo. Per la prossima stagione scommetto di più su Cabral, che è stato acquistato a titolo definitivo”.

Bucchioni si sofferma poi sull’errore di Massa in Torino-Inter: “Il Var non è più credibile, i vertici arbitrali avrebbero potuto dire qualsiasi cosa. Se l’errore fosse doloso, dovrebbero cacciarlo fuori. Come può uno davanti al monitor non vedere il fallo di Ranocchia su Belotti? Mi sembra impossibile, lo avrebbero visto anche i bambini di due passi. L’arbitro può sbagliare, ma il Var no”.

Chiosa finale sul calciomercato: “A chi dice che la Fiorentina doveva tenere Vlahovic rispondo che non era possibile. Io, però, avrei preso Berardi: i soldi c’erano e avrebbe garantito ottimi numeri nelle prossime quattro stagioni. Invece, la società ha preferito acquistare Ikoné”.