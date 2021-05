Bucchioni: “Il Napoli di Gattuso? Squadra completa ma poteva fare di più. Il futuro del tecnico calabrese però, è già deciso; non ci ripenserà”

Il giornalista Enzo Bucchioni tramite alcuni Tweet ha parlato anche di quello che potrebbe essere, il prossimo futuro tecnico della Fiorentina: “Il Napoli di Gattuso? Come organico questa squadra è la più completa dell’era De Laurentiis. Avrebbe potuto fare di più, restare in corsa. Tutti hanno avuto Covid e problemi, il guaio è stato perdere i due attaccanti centrali e così a lungo. Ripensamenti? No, non succederà. Lui ha già deciso”.