Bucchioni: “Il nuovo stemma rimane in mente e rimanda ad un’epoca fascinosa. Restyling Franchi? E’ ancora presto, la Fiorentina dovrà valutare se vale la pena investirci”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto su Radio Bruno parlando di alcuni temi caldi in casa Fiorentina, ovvero il nuovo stemma e la questione legata al restyling dello stadio: “Personalmente mi piace, rimane in mente e riprende uno stemma riconoscibile, che rimanda ad un’epoca dal fascino particolare. Inoltre credo sia vincente anche a livello di marketing. Mi sembra ci siano cose positive, senza venir meno alle radici della squadra”.

Poi sul Franchi: “E’ ancora presto per trarre conclusioni. Tutto è ancora da scrivere, mancano alcuni elementi per valutare nel dettaglio. Ci sono solo rendering e un plastico, i dettagli arriveranno tra un paio di mesi. Saranno quelli a far valutare alla Fiorentina se vale la pena investirci, se lo stadio è un investimento che porta utili. Vedo troppo ottimismo da parte dell’amministrazione e di Nardella in particolare. Ci sono ancora tante domande a cui rispondere: dai passaggi che ancora mancano da fare a Roma fino all’ostruzionismo della Fondazione Nervi”.