Bucchioni: “Il restyling del Franchi è la corsa del cavallo morto; non si può fare nulla a livello commerciale. Non sacrificherei Chiesa per Belotti”

Il giornalista Enzo Bucchioni a Radio Bruno ha parlato della questione stadio e del mercato della Fiorentina soffermandosi su una possibile trattativa per Andrea Belotti: “Questione STADIO? Prima Nardella ha cavalcato l’area Mercafir, ora il restyling del Franchi che è la corsa del cavallo morto. A Campo di Marte non penso che possa essere realizzato niente a livello commerciale. Sacrificare Chiesa per Belotti? Sacrificio che non farei, la Fiorentina non ci guadagnerebbe, anche se, ovviamente, non segna quanto Belotti“.