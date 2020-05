Bucchioni: “Il sogno di Commisso è bellissimo ma certi giocatori non potranno arrivare per questioni economiche”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Sportiva parlando della Fiorentina Rocco Commisso: “Commisso è un imprenditore di successo ed ha entusiasmo, ma il calcio è legato ai fatturati. Il suo sogno per Firenze è bellissimo, ma certi giocatori non potranno mai arrivare proprio per una questione economica”. E sulla ripartenza ha detto: “Rispetto a due mesi fa la scienza ha fatto qualche progresso e siamo più pronti a livello sanitario. La speranza è ripartire il 13 giugno, ma ancora non ci sono certezze. Di sicuro si giocherà senza pubblico almeno fino a fine anno”