Bucchioni: “In Italia ci sono sempre ostacoli per fare gli stadi. E’ possibile mettere i sindaci della città metropolitana attorno ad un tavolo?”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana parlando : “I giocatori vanno messi di fronte alla realtà facendoci capire che non è una situazione non più sostenibile. Non per il coronavirus, ma anche per il coronavirus. Non capisco come mai persone intelligenti non riescono a trovare un modo civile per poter trovare un’intesa. La Juventus l’ha trovata mettendosi intorno ad un tavolo: è’ una strada di praticità. La situazione va ridimensionata”.

E sulla legge degli stadi: “Da questo momento di stagnazione bisogna uscire, e bisogna cambiare, ed una cosa da cambiare è la capacità di investire che viene resa vana e mozzata. Manca sempre la capacità di sintesi tra le parti, ci sono forze contrapposte ed ognuno tira dalla sua parte. Così si perde tutti. Degli stadi si parla da quindici anni, abbiamo visto gli splendidi stadi in Germania nel 2006. Mentre in Italia ci sono sempre degli ostacoli”.

Ed ha aggiunto: “C’è la possibilità di mettere i sindaci della città metropolitana ad un tavolo senza che nessuno metta avanti i propri interessi? Ci vogliono poi leggi adeguate che snelliscano la burocrazia, chi vuole comprare deve essere agevolato. I soldi le società non possono averle solo dai diritti televisivi”.