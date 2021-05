Bucchioni: “In settimana l’incontro decisivo, Gennaro Gattuso torna in pole position. Fonseca? Anche a lui servirebbe una squadra tecnica”

Il giornalista Enzo Bucchioni tramite il proprio profilo Twitter ha toccato il tema allenatori per quanto riguarda la Fiorentina: “Fonseca? È un buon allenatore, ha dato gioco e personalità alla Roma, ma privilegia l’attacco, devono fargli una squadra molto tecnica. L’allenatore andrà scelto il prima possibile. In settimana l’incontro decisivo, Gennaro Gattuso torna in pole position”.