Bucchioni: “Italiano non ha tutte queste grandi soluzioni in panchina. Jovic e Cabral? Di due non se ne fa uno”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a Radio Sportiva della partita di ieri della Fiorentina, focalizzandosi sui cambi eseguiti nel finale da Italiano: “La situazione si era complicata perché Mandragora era stato ammonito e Cabral non aveva fatto bene. Ieri il centravanti è mancato tantissimo, il mister ci ha provato con Jovic ma anche lui non ha inciso. Il fatto è che Italiano non è che abbia tutte queste grandi soluzioni in panchina. Jovic e Cabral insieme? Mi sembra che di due non se ne faccia uno, se giocano entrambi per la squadra sarebbe difficile supportarli”.