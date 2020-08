Bucchioni: “La FIGC ha pronto un piano B: si studia un’ipotesi playoff. Difficile che Milenkovic lasci Firenze, e Piatek…”

Il giornalista de La Nazione Enzo Bucchioni, in collegamento con Radio Bruno, ha cercato di fare il punto della situazione partendo da un eventuale slittamento dell’inizio del prossimo campionato fino al calciomercato della Fiorentina. Queste le sue parole: “La positività di alcuni calciatori di Serie A sia stata una conseguenza inevitabile di quello che è successo questa estate, anche i giocatori sono dei ragazzi. Gli assembramenti in discoteca di questa estate sono sotto gli occhi di tutti, sono posti dove i ragazzi si sono ritrovati e purtroppo si sono innalzati i contagi. Adesso non si parla piu di persone over 70, i dati ci dicono che la percentuale in età più giovani si è alzata. In quella fascia di età ci sono anche i calciatori, il mio augurio è che i casi restino circoscritti e che piano piano si possa tornare alla normalità.

D’ora in poi i giocatori andranno in ritiro e la possibilità di contenere il fenomeno sarà maggiore. Ricordo che esiste un piano B, che da tempo Gravina aveva accennato: si parla di un accorciamento della stagione in caso di un ritorno dell’epidemia. Se i contagi dovessero aumentare, per terminare la stagione in tempi accettabili, si potrebbe realmente aprire all’opzione dei play off. Speriamo di no, ma l’allarme e l’attenzione di tutti continuano a persistere.

L’arrivo di Amrabat? L’attenzione su di lui non è alta, perche comunque è nell’immaginario del tifoso già da tempo. Questo giocatore è una novità vera, che deve essere ancora sottolineata. E’ stato uno dei centrocampisti piu forti della stagione, sicuramente la rivelazione assoluta. La Fiorentina l’ha pagato molto ma ha fatto un grande colpo, la resa che ha avuto l’anno scorso con il Verona se venisse ripetuta quest’anno potrebbe essere determinante per la Fiorentina. Dobbiamo enfatizzare questo arrivo. Lo ripeto è un grande colpo. Quando si pensa agli acquisti pensiamo a quelli che arriveranno.

Anche Kouame e Duncan però li considero nuovi acquisti: un conto è arrivare a metà stagione, un altro conto è cominciare la stagione dall’inizio avendo la possibilità di curare ogni particolare ed inserirsi negli ingranaggi della squadra. Al momento credo che la Fiorentina abbia una grande ossatura, adesso serve non sbagliare i due colpi che mancano: un attaccante ed un altro centrocampista. Novità in arrivo dal mercato? Io sono a conoscenza che Iachini aveva richiesto alla società il mantenimento della difesa della scorsa stagione, e probabilmente ci riuscirà. Credo sia improbabile che il Milan, o qualsiasi altro club, sia disposto a pagare i 40 milioni richiesti da Commisso per Milenkovic. Con o senza rinnovo credo che la Fiorentina lo trattenga.

Servono due colpi importanti: un attaccante che ti fa gol e un regista. Ci vuole calma per arrivare al colpo giusto. La Fiorentina non è che può andare dall’Hertha Berlino e pagare 25 milioni per Piatek: sarebbe assurdo. Bisogna capire quando tirare la corda, a seconda del momento del mercato. La Fiorentina vorrebbe il polacco, ma solo in prestito: difficile che i tedeschi in breve tempo accettino le condizioni dei viola. Ci sono comunque tante altre situazioni del genere che Prade sta monitorando, aspettando il giusto momento per chiudere e non rischiare fregature”