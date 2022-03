Bucchioni: “La Fiorentina è cresciuta in modo incredibile. Le situazioni per i riscatti di Torreira e Odriozola sono a vantaggio del club, per l’attacco restano da capire quali scelte fare”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato di tante tematiche collegate alla Fiorentina a Platinum Calcio su Italia 7, partendo dal restyling del ‘Franchi’: “Ho sempre criticato la proposta di spendere 200 milioni per ristrutturare lo stadio. C’era un privato che aveva dato la disponibilità di rifarlo da zero in qualunque posto che gli avrebbero proposto. Lo stadio serve a far crescere il fatturato, è importante per una società di calcio. Nardella ha detto che finalmente hanno rotto il ghiaccio con la Fiorentina, ma ancora ho qualche perplessità su questo. Se Commisso portasse a giocare la Fiorentina altrove non mi sorprenderebbe”.

Sulla partita di ieri pareggiata contro l’Inter afferma: “Per quello che si è visto ieri in campo la Fiorentina avrebbe meritato la vittoria, ma il bilancio è straordinariamente positivo. Questo punto me lo coccolo, la squadra è cresciuta in un modo incredibile”.

E sui singoli giocatori si pronuncia così: “Sto aspettando Cabral, più che Ikonè, perché è arrivato in condizioni fisiche pessime. C’è bisogno di un attaccante che faccia gol, resta da capire se Cabral saprà dimostrarsi all’altezza. Piatek è in prestito e a giungo sei sempre libero di non riscattarlo. La situazione Odriozola, come quella di Torreira, è a vantaggio della Fiorentina. È del Real Madrid, ma vuole rimanere a Firenze. La scelta spetta agli spagnoli, dipende tutto dalla scelta di Ancelotti”.