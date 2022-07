Bucchioni: “La Fiorentina ha promesso a Italiano tanti giocatori: il mister si è gasato. I primi tre acquisti saranno dei veri affari”

L’opinionista Enzo Bucchioni è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare la situazione mercato della Fiorentina. Ecco un estratto delle sue parole:

“Credo che la squadra ci guadagni con gli acquisti che sta per fare. Dodò, anche se dovrà ambientarsi, è più forte di Odriozola. Mandragora è sia regista che mezzala ed è stato richiesto da Italiano. Jovic qualche anno fa venne acquistato dal Real per 60 milioni e loro non comprano a caso. Sono tre affaroni perché si vuole costruire una grande squadra. Inoltre mi dicono che Italiano sia gasato perché gli hanno promesso otto giocatori”.