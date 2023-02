Bucchioni: “La Fiorentina ha troppi giocatori che toccano troppo la palla e rallentano tutto. Jovic davanti? Se non è in giornata è inutile”

“La rotta va invertita anche in campionato perché la negatività non aiuta a raggiungere risultati, la Fiorentina ci ha illuso ma poi ci è sempre ricascata. Il Verona sulla carta va battuto, ma ha grande energia e intensità. La Fiorentina non ha continuità di rendimento e così può succedere di tutto” – ha detto a Radio Bruno il giornalista Enzo Bucchioni.

“L’attacco? Cabral può dare fisicità, può aiutare in aree affollate, non è un giocatore tecnico ed è evidente che Jovic sia meglio. Però sarà in giornata Jovic, sarà in grado di partecipare alla manovra? Questo ce lo chiediamo sempre perché se non lo è, diventa un giocatore inutile. Penso che giocherà lui però. Questo gioco funziona sempre quando la palla corre velocemente, la Fiorentina ha un sacco di giocatori che toccano il pallone 2-3 volte di troppo: vedi Saponara, Amrabat ma anche Nico”.